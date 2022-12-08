شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سيف رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان خريبكة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة خريبكة المغربية خلال الفترة من من 14 الى 17 ديسمبر الحالى، أفلام النسخة 13 للمهرجان الدولى للفيلم الوثائقي، بالمركب الثقافي، ويشارك فى المسابقة 17 فيلما، ضمنهم 13 فيلما، ضمن المسابقة الرسمية، وأربعة أفلام ضمن مسابقة الهواة.

على مستوى المسابقة الرسمية، فالأفلام المشاركة، "نفس" من لبنان لمخرجته ريم العيتاني، و"قصص العابرين" من العراق/إنجلترا لمخرجه قتيبة الجنابى، و"كناوة" من العراق/الدانمارك للمخرج محمد توفيق، فضلا عن "البحث عن فريدة" من إيران/هولندا لمخرجيه أزاده موسوى وكوروش عطاى، و"الغياب" من قطر/تونس لفاطمة الرياحى.

كما يشارك فى نفس المسابقة، "عندما يذوب الثلج" من روسيا لمخرجه أليكسى كولوفكوف، و"نوستالجيا البرازيل" من فرنسا لمخرجته إيريكا طوما، و"سلطانة" للمخرج العمانى خالد بن عبد الرحيم الزدجالي، و"مصرية" لمخرجته أسماء جمال من مصر، و"الخبز" من إيطاليا/إسبانيا لمخرجيه داميان باريلا وليانا فيلا، و"نعم/لا" من تونس لمخرجه محمود جمنى، و"موت مجاور" للمخرج لحسن مجيد، "مجمع لحباب" لمحمد الشريف الطريبق، وهما من المغرب.

ويترأس الباحث الجامعى والأكاديمى المصرى الدكتور وليد سيف، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وتضم فى عضويتها، كل من المنتجة والمخرجة نادجا هاريك من فرنسا، فضلا عن المغربى عبد العزيز العطار، وهو مخرج ومنتج أفلام وثائقية، ومن المقرر أن تمنح ثلاث جوائز قيمة، وهى الجائزة الكبرى، ثم جائزة لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج.

وفى اطار منح فرصة للمخرجين الهواة، لعرض أفلامهم الوثائقية، فقد تم تكوين لجنة خاصة بمنح جائزة أحسن مخرج هاو، بالإضافة إلى منح جائزة النقد وهى خاصة بالأفلام الرسمية.