شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ندوة تكريم أسرة مسلسل "الضاحك الباكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا ندوة تكريم لأسرة مسلسل "الضاحك الباكي" بأحد نوادى منطقة الدقي، بعد النجاح الذى حققه المسلسل عبر منصة watch it، وقناة cbc، وإعادة عرض آخر 10 حلقات منه بطلب من الجمهور.

ويحضر الندوة المخرج محمد فاضل، الكاتب محمد الغيطي، وأبطال المسلسل النجوم عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربى، محمد سليمان، رامى الطونبارى، ياسر الطوبجى، الروسية يانا جمال، المطرب مصطفى شوقى، المطربة صولا عمر، وباقى فريق المسلسل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الضاحك الباكى" يروى قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحانى، من واقع سيرته ومذكراته وعدد من الأبحاث التاريخية، التى قام المؤلف محمد الغيطى بمراجعتها على مدار 10 سنوات متواصلة.