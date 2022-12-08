شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أنغام بعد تعافيها: تجاوزت هذه الوعكة بفضل دعاء جمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافت النجمة أنغام من أزمتها الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الأخيرة، ووجهت الشكر لجمهورها الذى غمرها بدعواته بجانب أسرتها وأصدقائها والأطباء الذين أشرفوا على علاجها.

وكتب أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منّ الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذى غمرني من كل جانب".

وأضافت: "لازم أعبر عن شعورى بالامتنان الشديد لمرورى بهذه المحنة التى تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذى لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهورى الحبيب الغالى.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبى لكم .. أنتم بالنسبة لى الروح لجسدي".

وتابعت: "الأطباء الأكفاء اللى أشرفوا على متابعة حالتى وعلاجى وقاموا برعايتى على أكمل وجه .. حقيقى الف شكر مش كفاية".

كما خصت بالشكر أسرتها قائلة: "أولادى حبايبى وأسرتى اللى مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم أبداً".

أضافت: زملائى حبايبى وأصدقائى اللى شعرت بخوفهم الحقيقى ولهفتهم عليا .. شكراً على مشاعركم الصادقة ..انا حقيقى محظوظة بكم.. كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية".