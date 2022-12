شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان بمهرجان البحر الأحمر: أصور Never Let The Rain Stop بالسعودية والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، والمقام بمدينة جدة، جلسة حوارية للنجم العالمي جاكي شان، أدارتها الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد. وقال النجم العالمي جاكي شان خلال اللقاء، إنه سيقوم بتصوير فيلمه الجديد Never Let The Rain Stop في السعودية والمغرب فيما يعمل على Rush Hour 4. وأوضح جاكي شان أنه لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد ومخرجو هوليوود حصروه في أدوار معينة أغلبها دور الظابط، مشيرا إلى أنه بعدما قدم فيلم Rush Hour، تحدث مع وكيله وقال له إنه لا يريد العمل في هوليوود مرة أخرى، لكنه فوجئ به بعد أيام يقول له إن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وملايين الدولارات في شباك التذاكر. أما عن أفلامه فقال جاكي شان إنه ليس لديه فيلم مفضل وأنه يعتبر كل فيلم له هو مولود جديد يجب أن يهتم به، مشيرا إلى أن الجمهور لا يعلم صعوبة المهنة وما يحدث خلف الكاميرا، وأنه يقدر الجمهور الذي يذهب للسينما ولا يشاهد الافلام المقرصنة. أما عن منحه جائزة الأوسكار، فقال جاكي شان أنه جاءه اتصال أثناء تصويره احد الأفلام وهو بسبب لغته الانجليزية السيئة قالوا له إنه سيمنح جائزة الأوسكار وعليه ألا يبلغ أحدا، موضحا أنه لم يفهم بالظبط مضمون المكالمة وأكمل تصويره للفيلم الذي يعمل عليه ليفاجئ بعد ذلك بالإعلان عن منحه الجائزة والتي اعتبرها حلما وتحقق. جاكى شان ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني، بدأ رحلته الفنية منذ عام 1962، وإلى الآن، واحتوى تاريخ جاكى شان على 142 عمل تنوع بين الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو، الذى شارك فيها بـ صوته، جنبا إلى 18 عمل كـمخرج، و 15 عمل كـكاتب ظهر جاكى شان في أول أفلامه في عام 1962، وطرح العمل تحت اسم Big and Little Wong Tin Bar، جنبا إلى ظهوره في عدد من الأفلام الموسيقية وهو في عمر الثامنة. تخرج جاكى شان في عام 1971، وبدأ عمله بشكل أساسى كـ دوبلير، ليبرز من خلال فيلم Fist of Fury، الذى طرح عام 1972، وكان من بطولة النجم العالمى الراحل بروس لي، وقام جاكى شان في الفيلم بـ قفزة، التي صنفت بـ أعلى قفزة بـ تاريخ صناعة الأفلام الصينية. وبعد عدة أفلام ناحجة ومشاركات أثرت في تاريخ السينما سواء الصينية أو الأمريكية، وفي خلال عام 1986 أنشأ جاكى شان شركة إنتاج خاصة به، Golden Way، جنبا إلى تأسيس وكالة عرض أزياء ولإختيار الممثلين باسم Jackie's Angels. ولكن بعد عدد كبير من الإصابات التي تعرض لها جاكى شان، أثناء تأديه المشاهد الخطرة في أفلامه، قرر تأسيس اتحاد لـ ممثلي المشاهد الخطرة، تحت اسم the Jackie Chan Stuntmen Association