شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان من مهرجان البحر الأحمر السينمائى: تعرضت كثيرا للضرب أيام المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، والمقام بمدينة جدة، جلسة حوارية للنجم العالمي جاكي شان، أدارتها الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد.

وقال النجم العالمي جاكي شان خلال اللقاء، إنه تعرض للضرب كثيرا في المدرسة، مؤكدا أن المدارس زمان تختلف كثيرا عن الوضع الحالي، حيث كان الضرب أمر عادي ليس فقط بين الطلبة ولكن المدرسين أيضا كانوا يضربون التلاميذ، مشيرا إلى أنه تعرض للكثير من الضرب، حيث من الممكن أن تتلقى صفعة من المعلم بسبب أو بدون.

وأضاف جاكي شان، إنه حاليا الممثل لا يكفيه فقط ان يكون قادر على التمثيل وإنما يجب أن يكون متعدد المواهب، مؤكدا أنه يجيد الإخراج واستخدام الكاميرا ويجيد المونتاج وكتابة السيناريو ويغني، مشيرا إلى أن هناك الكثير من ممثلي الأكشن فيجب أن يتميز كل واحد عن الآخر بمزيد من المواهب بجانب موهبته في تقديم الأكشن.

جاكى شان ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني، بدأ رحلته الفنية منذ عام 1962، وإلى الآن، واحتوى تاريخ جاكى شان على 142 عمل تنوع بين الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو، الذى شارك فيها بـ صوته، جنبا إلى 18 عمل كـمخرج، و 15 عمل كـكاتب

ظهر جاكى شان في أول أفلامه في عام 1962، وطرح العمل تحت اسم Big and Little Wong Tin Bar، جنبا إلى ظهوره في عدد من الأفلام الموسيقية وهو في عمر الثامنة.

تخرج جاكى شان في عام 1971، وبدأ عمله بشكل أساسى كـ دوبلير، ليبرز من خلال فيلم Fist of Fury، الذى طرح عام 1972، وكان من بطولة النجم العالمى الراحل بروس لي، وقام جاكى شان في الفيلم بـ قفزة، التي صنفت بـ أعلى قفزة بـ تاريخ صناعة الأفلام الصينية.

وبعد عدة أفلام ناحجة ومشاركات أثرت في تاريخ السينما سواء الصينية أو الأمريكية، وفي خلال عام 1986 أنشأ جاكى شان شركة إنتاج خاصة به، Golden Way، جنبا إلى تأسيس وكالة عرض أزياء ولإختيار الممثلين باسم Jackie's Angels.

ولكن بعد عدد كبير من الإصابات التي تعرض لها جاكى شان، أثناء تأديه المشاهد الخطرة في أفلامه، قرر تأسيس اتحاد لـ ممثلي المشاهد الخطرة، تحت اسم the Jackie Chan Stuntmen Association