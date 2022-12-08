شكرا لقرائتكم خبر عن "شلبى" Vs "من أجل زيكو".. نفس المخرج والمؤلف والبطل وموعد العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المخرج بيتر ميمى، يناير الماضى بفيلم "من أجل زيكو" وحقق نجاحا كبيرا بكل من النجم كريم محمود عبد العزيز والنجمة منة شلبى، وحقق الفيلم أكثر من 28 مليون جنيه إيرادات، وأغنية " الغزالة رايقة" الأغنية الرسمية للفيلم التي قدمها الطفل محمد أسامة برفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم، حققت نجاحا كبيرا وتصدرت منصة جوجل عن قائمة الأغاني الأكثر رواجا وبحثا خلال عام 2022 وهي من كلمات منه القيعى، وألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

وفيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.





وفى نفس شهر يناير ولكن عام 2023 قرر المخرج بيتر ميمى، أن يخوض نفس نجاح تجربة فيلم " من أجل زيكو" بنفس المؤلف والبطل ويقدم فيلم " شلبى" وهو من بطوله النجم كريم محمود عبد العزيز والنجمة روبى، وتأليف مصطفى حمدى.

فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" ، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، ثم "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.



