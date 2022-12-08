شكرا لقرائتكم خبر عن جاكي شان في مهرجان البحر الأحمر السينمائى: كان نفسي أكون بودى جارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، والمقام بمدينة جدة، جلسة حوارية للنجم العالمي جاكي شان، أدارتها الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد.

وقال النجم العالمي جاكي شان خلال اللقاء إنه في صغره كان يتمني أن يصبح بودي جارد، لكنه في سن صغيره جدا بالمدرسة كان يصنع الأفلام وهو ما منحه مكانة خاصة وسط زملاءه.

وأوضح جاكي شان أنه بعد وفاة بروس لي طلب منه المخرجون أن يحولوه إلى بروس لي جديد، وفي أول أفلامه كان المخرج يطلب منه تقليد بروس لي في حركاته، ولكنه لم يكن مقتنعا وبالفعل فشل الفيلم ولم يحقق النجاح لأنهم ارادوا منه أن يكون نسخة جديدة من بروس لي.

وأشار جاكي شان أنه أراد ان تكون له شخصية مستقلة ولا يقلد أحد، وبالفعل كان يقوم بعمل كل ما هو مضاد لما كان يفعله بروس لي في حركاته وأدائه حتى لا يربط بينهما أحد إلى أن أصبحت له طريقته الخاصة واسمه.

واكمل جاكي شان، أنه حقق نجاحا كبيرا في هونج كونج واسيا واليابان ووضع هوليود هدف له، وحاول تعلم الإنجليزية لكنه لم يستطع اتقانها ووجد صعوبة شديدة في ذلك لدرجة أنه في وقت من الاوقات قرر عدم العمل هناك مرة أخرى بسبب اللغة والثقافة المختلفة وطريقة الأكشن المغايرة لما تعلمه.

جاكى شان ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني، بدأ رحلته الفنية منذ عام 1962، وإلى الآن، واحتوى تاريخ جاكى شان على 142 عملا تنوع بين الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو، الذى شارك فيها بـ صوته، جنبا إلى 18 عمل كـمخرج، و 15 عمل كـكاتب.

ظهر جاكى شان في أول أفلامه في عام 1962، وطرح العمل تحت اسم Big and Little Wong Tin Bar، جنبا إلى ظهوره في عدد من الأفلام الموسيقية وهو في عمر الثامنة.

تخرج جاكى شان في عام 1971، وبدأ عمله بشكل أساسى كـ دوبلير، ليبرز من خلال فيلم Fist of Fury، الذى طرح عام 1972، وكان من بطولة النجم العالمى الراحل بروس لي، وقام جاكى شان في الفيلم بـ قفزة، التي صنفت بـ أعلى قفزة بـ تاريخ صناعة الأفلام الصينية.

وبعد عدة أفلام ناحجة ومشاركات أثرت في تاريخ السينما سواء الصينية أو الأمريكية، وفي خلال عام 1986 أنشأ جاكى شان شركة إنتاج خاصة به، Golden Way، جنبا إلى تأسيس وكالة عرض أزياء ولإختيار الممثلين باسم Jackie's Angels.

ولكن بعد عدد كبير من الإصابات التي تعرض لها جاكى شان، أثناء تأديه المشاهد الخطرة في أفلامه، قرر تأسيس اتحاد لـ ممثلي المشاهد الخطرة، تحت اسم the Jackie Chan Stuntmen Association