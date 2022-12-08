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أنيا تايلور تلعب بطولة Mad Max prequel من خلال إعادة شخصية تشارليز ثيرون

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القاهرة - سامية سيد - تستعد الممثلة أنيا تايلور إلى لعب واحد من أهم الأدوار السينمائية خلال الفترة المقبلة، والذى حظى بإعجاب قطاع كبير من المحبين والجمهور، من خلال بطولة فيلم Mad Max prequel التي تلعب فيه دور تشارليز ثيرون في الفيلم التي سبق وشاركت فيه حينما جسدت أحد أهم أدوارها وقتها.

وأضافت عدد من المواقع العالمية بشأن الأمر أن تايلور التي تعتبر من أبرز مواهب هوليود خلال الفترة الراهنة أمامها تحدى كبير خاصة أن الفيلم يحظى بجماهيرية عريضة بصورة كبيرة منذ أن قدمه ميل جيبسون في القرن الماضى ثم مع إعادته من خلال تشارليز ثيرون وتوم هاردى قبل سنوات محققاً نجاحاً كبيراً.

أيضاً تعود أنيا تايلور من خلال الفيلم ليعلم الجمهور معلومات عديدة عن الشخصية وتاريخها قبل تقديمها من قبل تشارليز ثيرون في السلسلة الأخيرة.


انيا تايلور وتشارليز ثيرون

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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