شكرا لقرائتكم خبر عن أنيا تايلور تلعب بطولة Mad Max prequel من خلال إعادة شخصية تشارليز ثيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الممثلة أنيا تايلور إلى لعب واحد من أهم الأدوار السينمائية خلال الفترة المقبلة، والذى حظى بإعجاب قطاع كبير من المحبين والجمهور، من خلال بطولة فيلم Mad Max prequel التي تلعب فيه دور تشارليز ثيرون في الفيلم التي سبق وشاركت فيه حينما جسدت أحد أهم أدوارها وقتها.

وأضافت عدد من المواقع العالمية بشأن الأمر أن تايلور التي تعتبر من أبرز مواهب هوليود خلال الفترة الراهنة أمامها تحدى كبير خاصة أن الفيلم يحظى بجماهيرية عريضة بصورة كبيرة منذ أن قدمه ميل جيبسون في القرن الماضى ثم مع إعادته من خلال تشارليز ثيرون وتوم هاردى قبل سنوات محققاً نجاحاً كبيراً.

أيضاً تعود أنيا تايلور من خلال الفيلم ليعلم الجمهور معلومات عديدة عن الشخصية وتاريخها قبل تقديمها من قبل تشارليز ثيرون في السلسلة الأخيرة.