شكرا لقرائتكم خبر عن 47 عامًا على عرض فيلم "على من نطلق الرصاص" لسعاد حسنى ومحمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الخميس، 47 عاما على عرض فيلم "على من نطلق الرصاص"، للراحلين سعاد حسنى ومحمود ياسين وطرح الفيلم في 8 ديسمبر 1975 والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة

وفيلم "على من نطلق الرصاص" بطولة سعاد حسنى، محمود ياسين، عزت العلايلى، جميل راتب، فردوس عبد الحميد، مجدى وهبة، أحمد توفيق، نبيل الدسوقى، عدلى كاسب، وداد حمدى، حسن عابدين، حسن حسين، جليلة محمود، محمود الزهيرى، قدرية قدرى وتأليف رأفت الميهى وإخراج كمال الشيخ.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى سياسى من فترة الستينيات، حيث كان يسود فيه الظلم والديكتاتورية مكان العدل والديمقراطية فى مجتمع يكثر فيه الجهل والمحسوبية أكثر من العلم والكفاءة، حيث تدور حول اقتحام المواطن مصطفى حسين (محمود ياسين) مكتب رشدى بيه (جميل راتب) رئيس مؤسسة المقاولات العصرية ثم يطلق عليه النار، وينطلق هاربا إلى الشارع، وتصدمه إحدى السيارات وينقل هو ورشدى بيه إلى نفس المستشفى، ومن خلال التحقيقات التى قام بها رجال البوليس تظهر على السطح خفايا ومفاسد كثيرة فى المجتمع وتتوالى الأحداث.