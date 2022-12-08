شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "آيس كريم فى جليم" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية عرض فيلم "آيس كريم فى جليم" للمخرج خيري بشارة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن عروض الهواء الطلق في كورنيش الحمراء.

فيلم آيس كريم فى جليم، من إنتاج عام 1992 بطولة عمرو دياب، سيمون، جيهان فاضل، أشرف عبد الباقى، عزت أبو عوف، حسين الإمام، علاء ولى الدين، على حسنين، حسام حسنى، هشام نزيه، إخراج خيرى بشارة، سيناريو محمد المنسى قنديل ومدحت العدل، ويتناول العمل قصة طموح شاب يحلم بالغناء والشهرة، لكن تواجهه العديد من العقبات فى سبيل تحقيقه لذلك.

انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي تستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وشهد المهرجان عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.