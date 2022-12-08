أحدث ظهور لشقيقة الراقصة صافينار.. أشعلت السوشيال ميديا بجمالها.. لن تصدق الشبه الكبير بينهما!!

كتب امير فتحي في الخميس 8 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة الإستعراضية صوفينار التي ظهرت مؤخرًا شقيقتها التي لا يعرفها الجمهور.

حيث تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أحدث صورة التقطت لشقيقة الراقصة الأرمينية صوفيناز، والتي بدت تشبهها بشكل كبير.

وتفاعل الجمهور مع هذا الظهور النادر لشقيقة صوفينار الصغرى؛ مشيدين بجمالها اللافت الذي تتمتع به مثل شقيقتها

أول ظهور لشقيقة صوفينار

وكانت شقيقة الراقصة الأرمينية صوفينار الشهيرة لدي الجمهور العربي بـ صافيناز، قد خطـفت الأنظار لدي ظهورها الأول، الذي كان في العام 2017 حين نشرت الفنانة “آيتن عامر” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعها بصوفينار وشقيقتها.

تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للراقصة الاستعراضية صافيناز وهي برفقة شقيقتها التي خطفت الأنظار بجمالها الشديد في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ليفاجئ الجمهور بمدى بشكلها.

حيث ظهرت شقيقة صافيناز، خلال الصور المنشورة، برفقة شقيقتها حيث أنها تشترك معها في الجمال والملامح والأنوثة، ولكنها ازيد منها في الوزن، وأنهالت التعليقات التي تشيد بمدى جمالها وأنوثتها.

حيث قامت الراقـصة الاستعراضية صافيناز ، بنشر فيديو جديد لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، خلال ظهورها في عطلتها الصيفية باحدى المدن الساحلية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ انستجرام، وظهرت بمايوة جرئ فى عرض البحر وهى تمارس رياضة العوم، وعلقت وكتبت: “صوفيناز # نجمة # مصر”.

وقد لفتت الأخت انتباه النشطاء علي السوشيال ميديا، خاصة مع وجود تشابه بينها وبين صافيناز من جهة ملامح الوجه، أما الصفات الجسدية فهي تتمتع بجسد ممتلىء قليلاً عكس شقيقتها التي ساعدها الرقص الشرقي كثيراً على الاحتفاظ برشاقتها.

وبالرغم من الانتقادات الحادة التي طالت شقيقتها بسبب وزنها الزائد، إلا أن الجميع أجمع أنها تتمتع بوجه جميل.

من هي صوفينار؟

صوفينار جوريان الشهيرة بـ صافيناز هي راقصة شرقية أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي. احترفت الرقص الشرقي والإستعراضي لولعها بالأغاني العربية، نالت شهرة واسعة في مصر، حيث تقيم حاليًا، رغم المطالبات بمنعها من الرقص لعدم امتلاكها للرخصة.

تحمل الجنـسية الروسية، والدتها ربة منزل، ووالدها لديه مصنع خاص به، ولديها ثلاث أشقاء، شقيقتين، وشقيق واحد فقط.

اشتهرت بالرقص الشرقي وزادت شهرتها من خلال فيلم “القشاش”، ثم اتجهت إلي العمل بمجال التمثيل، ولكنها واجهت مجموعة من الصعوبات في بداية حياتها المهنية منها أنها تمارس مهنة الرقص بدون حصولها على تصريح، وتركت الرقـص لمدة أربع سنوات بسبب زواجها من رجل أعمال أردني، ولكنها انفصلت عنه بسبب خيانتها له.

تميزت برشاقة جسمها وجمالها وهذا الأمر جعلها واحدة من أشهر نجمات الرقص الشرقي في مصر، وذاع صيتها بين رجال الأعمال، مما جعل الكثير من الراقصات يحاولن التخلص منها خوفاً على مستقبلهن.

المشوار الفني لـ صافيناز

بدأت صافيناز مسيرتها الفنية كراقصة باليه، ولكنها كانت تعشق الأغاني العربية لذلك اتجهت إلى الرقــ ص الشرقي، وكان بداية ظهورها من خلال قناة “دلع”، كما أنها اشتهرت برقصها على الأغاني الشعبية، وكانت رقصتها على أغنية “على رمش عيونها” من فيلم “القشاش” هي البداية الحقيقية لانطلاق صافيناز الفني.

لم تكتف صافيناز بالرقص الشرقي فقط بل دخلت مجال التمثيل أيضاً من خلال مشاركتها في العديد من الأفلام السينمائية منها فيلم “عيال حريفة” وقدمت فيه دور جوافة، وفيلم “عمر وسلوى” .

صافيناز وعلم مصر

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يطالب بخروج الراقصة صافيناز خارج مصر نتيجة لإهانتها العلم المصري وذلك من خلال ارتدائها بدلة رقص تحتوي على ألوان العلم المصري، مما أثار غضب الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أن هذه إهانة كبيرة لعلم مصر، وتم تحرير محضر ضدها، وتم الحكم بحبـسها ستة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيهاً.

«خناقة» صوفينار ودينا

نشب مؤخرًا شجار بين الراقصة الاستعراضية دينا، والأرمينية صوفينار، أشعلت شرارتها الأولى حين هاجمت صوفينار واصفة إياها بأنها لا تجيد الرقص وتعتمد على حركات بجسدها فقط، لتخرج الراقصة الأرمينية وتعلق قائلة: «أهلي ربوني إني ماردش على الناس الكبيرة»، في سخرية واضحة منها على أن دينا تقدمت في العمر.

دينا تهاجم صوفينار

وكشفت دينا عن رأيها في أداء الراقصة صوفينار، قائلة: «صوفينار مكانتش رقاصة أصلا، عندها حركات بس مش رقص شرقي».

وأضافت دينا خلال حوارها ببرنامج «الستات»، تقديم الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير جودة، عبر قناة «النهار»: «بس هي لطيفة وعدت، بس جت ومشيت، وجه غيرها، في راقصات مكملوش كتير عشان خطتهم اخطف وأجري».

صوفينار: أنا موجودة وبقوة

وعلقت صوفينار على هجوم الراقصة المصرية دينا عليها، مؤكدة أنها لن ترد عليها وستترك الجمهور هو من يرد.

وأضافت «صوفينار» في تصريحات محلية: «كلامها يضحك، وأنا مش هرد عليها لأن أهلي ربوني إني ماردش على الناس الكبار».

وأشارت إلى أن كلام «دينا» غير صحيح، فهي تعمل ولم تنته، بل تحيي حفلات بشكل مستمر في أكثر من مكان بمصر، لافتة إلى أنها دائما بطلة الحفل دون وجود مطرب، ويحضر الجمهور لها بشكل خاص، مؤكدة أن جميع تذاكر حفلاتها تنفد وتباع بشكل كامل.

وتابعت «صوفينار» أن الجمهور المصري يحبها كثيرا، وهي سعيدة بهذا الحب الذي تعتبره لا يقدر بثمن، مؤكدة أنها لن تلتفت لآراء أحد ما دام الجمهور معها.

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