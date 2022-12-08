“مين دي”..بدرية طلبة تنشر صور جديدة بملامح مختلفة تمامًا والجمهور يعلّق… لن تعرفوها!

كتب امير فتحي في الخميس 8 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة المصرية بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت بدرية بفستان من اللون الأبيض ومكياج أنيق بدل ملامحها بشكل كبير حيث جعلها تبدو أصغر سنًا، وكان لافت للإنتباه أنها استخدمت ألوان جديدة من المكياج غير التي اعتادت عليها.

علقت بدرية طلبة على الصورة: “الأثر الطيب الذي يتركه الشخص هو حب الناس له، فهذا الحب غالي جدا، ولا يقدر بالكنوز”.

تفاعل متابعي بدرية مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها، خاصة وأنها رغم اللوك الجديد لكنها لم تغير ملامحها كغيرها من النجوم.

بدرية طلبة: تكشف عن عمليات التجميل التي أجرتها

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أجرت لقاء تليفزيوني مؤخرا وكشفت من خلاله تفاصيل عمليات التجميل التي قامت بإجرائها مؤخرًا.

أكدت أنها أجرت عدد من تعمليات التجميل لتحسين مظهر وجهها وبشرتها، فقامت بوضع مادة الفيلر أسفل جفونها حتى تزيل الهالات السوداء، ولكنها تراجعت فيما بعد وطالبت الطبيب بإزالتها، كما قامت بإجراء عملية شد الجفون.

أضافت بدرية طلبة أنها قامت بنفخ شفتيها عن طريق البلازما الخاصة بدمها لتصبح شكلها كبير وممتلىء.

أكدت بدرية خلال لقائتها الفنية أنها ترفض تقديم مشاهد الإغراء أو التى تحتوي على قبلات، بالإضافة إلى رفضها الظهور بالمايوه، خاصة وأنها في حياتها الشخصية تقوم بارتداء المايوه الشرعي.

بدرية طلبة مع ياسمين والعوضي في “ضرب نار”

من ناحية أخرى، تجتمع بدرية طلبة مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى عمل واحد بعنوان «ضرب نار» يشاركون به في سباق رمضان 2023 المقبل، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

واقترب صناع مسلسل “ضرب نار” للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من انطلاق تصوير العمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، حيث تتواصل عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وقرر صناع العمل الاستعانة بعدد من أبطال مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وتعاقد على المشاركة فى بطولة “ضرب نار” كل من هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، بعد مشاركتهم فى مسلسل “اللى مالوش كبير” مع ياسمين والعوضى، كما تعاقدت أيضاً الفنانة سهير المرشى، ويواصل مخرج العمل مصطفى فكرى اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فيما قارب المؤلف ناصر عبد الرحمن على الانتهاء من كتابة حلقات العمل.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت بدرية طلبة مع الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

من المعروف أن بدرية طلبة صديقة مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكانت تدخلت خلال الفترة الماضية للصلح بينها وبين زوجها أحمد العوضي، وأكدت عبر السوشيال ميديا أن الخلاف بينهما أمر طبيعي يحدث بين كل الأزواج.

آخر أعمال بدرية طلبة

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة بدرية طلبة، كان فيلم “تماسيح النيل” والذي طُرح بدور العرض في يناير 2022.

فيلم “تماسيح النيل” بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من النجوم وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

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