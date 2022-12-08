شيرين رضا تُثير الجدل بصورة تظهر حملها والجمهور : هي الفنانة حامل ولا ده كرش؟ – صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في الخميس 8 ديسمبر 2022 05:47 مساءً - تصدر اسم الفنانة شيرين رضا، ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن تداول ناشطون، صورة إطلالتها بإحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقام حاليًا بالسعودية.

وظهرت شيرين رضا، مرتدية “جامبسوت” فوشيا، لكنه أظهر انتفاخ بطنها بصورة كبيرة، مما عرضها لانتقادات واسعة من قبل الجمهور مؤكدين على أنها لم توفق في اختيارها.

تعليقات ساخرة من الجمهور على إطلالة شيرين رضا

وجاءت أبرز تعليقات الجماهير: “بطنها مش طبيعية”،” في حاجة غلط هي حامل ولا ايه”، فيما أرجع البعض سبب ظهورها بهذه الصورة إلى الإضاءة.

صورة متداولة لـ شيرين رضا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة عمرو دياب السابقة بهذا الشكل، ففي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، ارتدت شيرين فستانا باللون الأسود كشف بروز بطـنها بشكل لافت، ما عرَضها آنذاك لانتقادات واسعة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ونذكر أنه تقام حاليا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي من المقرر لها أن تنتهي بعد غد العاشر من شهر ديسمبر

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن المصري والعربي وعدد كبير من الإعلاميين الكبار.

وقد كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في أول أيامه الممثل والمنتج الهندي شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر؛ حيث يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة.

كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان.

خلاف فيفي عبده وشيرين رضا

من جهةٍ أخرى، يبدو أنّ الخـلافات والمشاكل قد ظهرت إلى العلن بين الفنانتين المصريّتين فيفي عبده وشيرين رضا، حيث تحدّثت الأولى عمّا حصل تحديدًا بينهما.

في التفاصيل، قالت الراقصة ​فيفي عبده​ إنها ليست على خـلاف مع ​شيرين رضا​ بسبب مسلسلهما “​شغل عالي​”، وأوضحت :”مفيش أي خنـاقة على موضوع التتر ومتكلمناش على هذه المواضيع”.

وأضافت فيفي عبده :”شيرين متصالحة مع نفسها، وهي حبيبتي من زمان وأول مرة نشتغل مع بعض”.

وتابعت فيفي عبده موجهة نصائح للسيدات المتزوجات في كيفية التعامل مع أزواجهنَ، فقالت : الراجل شريك حياة طفس، لازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكلة حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو.

من هي شيرين رضا ؟

اسمها بالكامل هو شيرين محمود رضا، وهي من مواليد برج السرطان، واسم الدلع الخاص بها هو شيكا.

حاصلة على الشهادة الإعدادية فقط: «أنا معايا الإعدادية بس عشان سقطت في ثانوية عامة.. وكملت دراسة برا، بس في مصر هنا الشهادة المعترف بيها الإعدادية، ودرست تصميم الأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية».

بدأت في مجال الإعلانات حيث كانت في العجمي وقابلها المنتج طارق نور وطلب منها تصوير إعلان على البحر ووافقت، مشيرة إلى أنها شاركت في عدد من الإعلانات ولكنها سافرت للخارج بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة وذهبت للخارج.

عادت شيرين رضا من السفر بعدما أقنعها والدها الفنان الراحل محمود رضا بالعودة للمشاركة في فوازير رمضان.

تعرفت على الفنان عمرو دياب وعمرها 14 عامًا، حينما شاركت في إعلان معه وبعدها كان لهما أصدقاء مشتركين حتى تزوجا، معتبرة أن عمرو دياب رومانسي، ابنتها الكبرى نور تجاوز عمرها 28 عاما، ومتوفقة في دراستها.

تزوجت شيرين رضا بعد انفـصالها عن عمرو دياب بعامين، وانفصلت بعدها، مؤكدة أنها قررت عدم الزواج مرة أخرى «بطلت أتجوز».

أهدت الفنان أحمد السقا «كلب بلدي» عندما ذهبت لهم في عزومة على الإفطار في رمضان، حيث وجدت سيدة وطفل يجران كلب بلدي مربوط بحبل، فنزلت من سيارتها وتشاجرت معهما وحصلت منهما على الكلب وأهدته للسقا.

لديها في منزلها 50 قطة وكلبين وعصفورة، نباتية ولا تأكل اللحوم والأسماك مطلقًا وتأكل الفول بشكل يومي.

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