شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يخصص لقاء للمبدعين لعرض تجاربهم الفنية والإبداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مهرجان أيام قرطاج المسرحية لقاء للمبدعين في المهجر من أجل عرض تجاربهم الفنية والإبداعية ، والتعمق في التجارب المسرحية التي قدموها خارج حدود أوطانهم ، وسيتم خلال هذه اللقاءات طرح الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم خارج أوطانهم خاصة بأوروبا كما يستعرضون واقع نشاطهم الفني والحوافز المقدمة لهم في مقارنة مكانة المبدع العربي في وطنه ومكانته في المهجر.

ومن المسرحيين الذين سيعرضون تجاربهم ربيعة بن عبد الله ، حسان خيون ، أيمن مبروك، ربيع إبراهيم ، وقاسم بياتلي أحد الفنانين المكرمين في حفل الافتتاح وهو فنان عراقي يعيش في ايطاليا وتتلمذ علي يد الفنان المسرحي العالمي يوجيني بربارا .

وجدير بالذكر أنه كان قد اجتمع علي مدار ثلاثة الفاعلون في القطاع المسرحي بالعديد من دول العالم من مُنتجين ومُوزّعين ومُديري مهرجانات ومُمثّلين ومُخرجين، بهدف تبادل الأفكار حول أهمّ السُّبل لخلق قاعدة بيانات ومنصّة إلكترونيّة يتمُّ من خلالها التّأسيس لحركيّة نشطة لرواج الإنتاجات المسرحية.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر ، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ23، والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من :لطيفة مقدم ، عبد الحميد المنصوري،سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير،معز مرابط، سليم دبيره.