أنتونيو بانديراس: وفاة والدي كسرتني وبكيت كثيرا عندما رأيت متعلقاته

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أنتونيو بانديراس، خلال الجلسة التي عقدها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إن الفن بالأساس حر ولابد أن يتمتع بالحرية دوما، مؤكدا أن الممثلين والمخرجين وصناع السينما الأسبانية حصلوا علي الأوسكار ونالوا جوائز رفيعة وهذا أمر طبيعي طالما هناك سعي واستمرار فبالتالي يتخذون خطوة وراء الأخري.

مشيرا إلى أنه يري أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي مهم لهذا السبب، هو دعم صناع السينما الشباب وهو ما يفعله المهرجان حيث يقدم المواهب من المسلمين والعرب للعالم وهو أمر هام ليقولون للعالم ان لدينا الكثيرمن القصص نستطيع الحكى عنها .

واكمل انتونيو حديثه، إنه اغرم بالتصوير واستخدام عدسات التصوير والديكور وموسيقي الأفلام.

وأشار أنتونيو بانديراس إلى أن هناك ممثلين يجدون صعوبة في البكاء اذا طلب منهم ذلك، مؤكدا أن وفاة والده كسرته إلى قطع ولكنه كان يقف بصلابه وقوة ولكن بعدها انهار من البكاء لمجرد رؤيته لمتعلقات والده في الغرفة لذلك فهو يري أن البكاء أمام الكاميرا لا يخضع لقوانين وقد يحدث لأهون الأسباب أو لا يحدث.

وأضاف بانديراس أن فيلم المسابقة الرسمية كان من أكثر الأفلام التي نقلت طرق الممثلين في تحضير أنفسهم للشخصيات ومثلما شاهدنا في الفيلم كان له زميل في الحقيقة يطلق أصوات صاخبة ليدخل في مزاج الشخصية.

أنتونيو بانديراس، ممثل ومخرج ومنتج إسباني شهير، بدأ التمثيل في التاسعة عشر من عمره عندما ظهر في عدة أفلام مع المخرج الأسباني بيدرو المودوبار الشهير ثم انطلق في هوليوود.

قام بالتمثيل في البداية من خلال أفلامٍ من إخراج بيدرو ألمودوفار، وجاء نجاح بانديراس كممثل في الولايات المتحدة بعد دوره في فيلم Philadelphia (1993)، إضافةً إلى مشاركته في أفلامٍ أخرى تبعت ذلك.

كما شارك في العديد من الأفلام في بداية مسيرته منها Interview with the Vampire (1994)، Desperado (1995)، The Mask of Zorro (1998)، وثلاثية أفلام Spy Kids . وأدى صوت شخصية Puss in Boots في سلسلة أفلام Shrek ، وفي فيلم Puss in Boots عام 2011.

وحصل انتونيو بانديراس على العديد من الجوائز والترشيحات لأعماله في عالم الأفلام، بما في ذلك ثلاث جوائز ALMA و ثلاثة ترشيحات لجائزة غولدن غلوب وغيرها.