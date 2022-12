شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونيو بانديراس: شخصية زورو غيرت مفهوم حصر الأسبان والعرب بأدوار الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أنتونيو بانديراس، خلال الجلسة التي عقدها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إنه قابل المخرج والمنتج ستيفين سبيلبرج، وخلال المقابلة عرض ستيفين عليه لعب شخصية زورو ووافق وقتها علي الفور.

وأشار أنتونيو بانديراس إلى إنه عندما وصل لأمريكا قالوا له اذا قررت الاستقرار في أمريكا أعلم انك لن تلعب سوى أدوار الشر موضحا أنه يحصرون الأفارقة والأسبان والعرب في لعب أدوار الشر ولكن بلعبه شخصية زورو وشخصية القط، تغير الأمر وأصبح الأشرار من أصحاب البشرة البيضاء والعيون الزرقاء وأصبح الخيريين هم من يتحدثون الإنجليزية بلكنة أجنبية.

أنتونيو بانديراس، ممثل ومخرج ومنتج إسباني شهير، بدأ التمثيل في التاسعة عشر من عمره عندما ظهر في عدة أفلام مع المخرج الأسباني بيدرو المودوبار الشهير ثم انطلق في هوليوود.

قام بالتمثيل في البداية من خلال أفلامٍ من إخراج بيدرو ألمودوفار، وجاء نجاح بانديراس كممثل في الولايات المتحدة بعد دوره في فيلم Philadelphia (1993)، إضافةً إلى مشاركته في أفلامٍ أخرى تبعت ذلك.

كما شارك في العديد من الأفلام في بداية مسيرته منها Interview with the Vampire (1994)، Desperado (1995)، The Mask of Zorro (1998)، وثلاثية أفلام Spy Kids . وأدى صوت شخصية Puss in Boots في سلسلة أفلام Shrek ، وفي فيلم Puss in Boots عام 2011.

وحصل انتونيو بانديراس على العديد من الجوائز والترشيحات لأعماله في عالم الأفلام، بما في ذلك ثلاث جوائز ALMA و ثلاثة ترشيحات لجائزة غولدن غلوب وغيرها.