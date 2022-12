شكرا لقرائتكم خبر عن انتونيو بانديراس: فوز المغرب على إسبانيا بكأس العالم مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمي أنتونيو بانديراس خلال جلسته بمهرجان البحر الأحمر بالسعودية، إن فريق المغرب لعب جيدا في كأس العالم أمام فريق إسبانيا ووجه التحية للمغرب بمناسبة الفوز ولفريقه، مؤكدا أن منزله في إسبانيا يطل علي المغرب وأن منزله ملىء بالثقافة المغربية ويأكل الكسكسي المغربي.

وأشار إلى أن فريق المغرب وضع خطة ولم يستطع فريق إسبانيا اختراقها ولابد أن نهنئ المغرب.

وأكمل بانديراس حديثه بأنه يبتعد عن السوشيال ميديا ويكتفى بالترويج فقط لأعماله ونادرا ما يعبرعن رأيه علي السوشيال ميديا ويفضل أن يعبر عنه من خلال وسائل الاعلام والسينما.

أنتونيو بانديراس، ممثل ومخرج ومنتج إسباني شهير، بدأ التمثيل في التاسعة عشر من عمره عندما ظهر في عدة أفلام مع المخرج الأسباني بيدرو المودوبار الشهير ثم انطلق في هوليوود.

قام بالتمثيل في البداية من خلال أفلامٍ من إخراج بيدرو ألمودوفار، وجاء نجاح بانديراس كممثل في الولايات المتحدة بعد دوره في فيلم Philadelphia (1993)، إضافةً إلى مشاركته في أفلامٍ أخرى تبعت ذلك.

كما شارك في العديد من الأفلام في بداية مسيرته منها Interview with the Vampire (1994)، Desperado (1995)، The Mask of Zorro (1998)، وثلاثية أفلام Spy Kids . وأدى صوت شخصية Puss in Boots في سلسلة أفلام Shrek ، وفي فيلم Puss in Boots عام 2011.