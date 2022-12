شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونيو بانديراس في مهرجان البحر الأحمر السينمائى: المسرح هو شغفي الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية والمقام بمدينة جدة، جلسة حوارية للنجم العالمي أنتونيو بانديراس ، وقال النجم العالمي إنه استلف جاكت من سيدة لأنه شعر بالبرد قبل الجلسة، ثم تحدث عن ذهابه لأمريكا في بدايته حيث لم يكن يتحدث الأنجليزية مؤكدا أنه قدم شخصية القط علي مدار سنوات طويلة في أفلام أنيميشن.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يكون ممثل لكن والده ووالدته يحبان المسرح لذلك هو كبر علي حب المسرح ويري أنه شغفه الأول وعشقه لأن المسرح يجعله يتواثل مع الجمهور مباشرة علي مدار ساعات.

أنتونيو بانديراس، ممثل ومخرج ومنتج إسباني شهير، بدأ التمثيل في التاسعة عشر من عمره عندما ظهر في عدة أفلام مع المخرج الأسباني بيدرو المودوبار الشهير ثم انطلق في هوليوود.

قام بالتمثيل في البداية من خلال أفلامٍ من إخراج بيدرو ألمودوفار، وجاء نجاح بانديراس كممثل في الولايات المتحدة بعد دوره في فيلم Philadelphia (1993)، إضافةً إلى مشاركته في أفلامٍ أخرى تبعت ذلك.

كما شارك في العديد من الأفلام في بداية مسيرته منها Interview with the Vampire (1994)، Desperado (1995)، The Mask of Zorro (1998)، وثلاثية أفلام Spy Kids . وأدى صوت شخصية Puss in Boots في سلسلة أفلام Shrek ، وفي فيلم Puss in Boots عام 2011.

وحصل انتونيو بانديراس على العديد من الجوائز والترشيحات لأعماله في عالم الأفلام، بما في ذلك ثلاث جوائز ALMA و ثلاثة ترشيحات لجائزة غولدن غلوب وغيرها.