شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تغنى "متخيل" بالهجة اللبنانية لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة هايدى موسى من تسجيل أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، تحمل اسم "متخيل" من كلمات أحمد عصام وألحان باسم يحيى وتوزيع دكتور خالد نبيل، وهى الأغنية الأولى من ألبومها الجديد الذى ستطرح أغانيها واحدة تلو الأخرى وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومن المقرر أن تعقد هايدى حفل إطلاق الأغنية مساء اليوم الخميس بمنطقة الماظة.

قالت هايدي موسىفى لقائها مع عمرو الليثى الذى عرض مؤخراً فى برنامح واحد من الناس من قبل: قمت بتصوير جميع أغاني ألبوم "حبيت الدنيا" وكانت مخاطرة وكنت خائفة ووافقت، وقمنا بتصوير 12 أغنية والحمد لله نجح الألبوم، ونال استحسان الجماهير.

وغنت هايدي أغنية "صحبتي وعشرة عمري" بإحساس عال وأداء رائع، مشيدة بنجاحها، وأن تلك الأغنية من أهم الأغاني التي قدمتها وحققت نجاحا كبيرا، ووصلت إلى 30 مليون مستمع على اليوتيوب، وقالت: أنا قدمتها إلى صديقتي وعشرة عمري وأهديت لها في فرحها، ونجحت نجاحا كبيرا، وأصبحت تُطلب مني في جميع المناسبات والأفراح.

وأضافت، أنا أحب الفنان تامر حسني، وأتمني أن يكون متواجدا في فرحي ويمتعنا بباقة من أجمل أغانيه، وعلى المستوى الطربي أعشق المطربة فيروز.

وحلت المطربة هايدي موسي ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي، بحضور والدتها والتي ظهرت على الشاشة لاول مرة، وقالت هايدي إنها خريجة إعلام جامعة المنصورة، وتفكر في خوض تجربة التقديم التليفزيوني خلال المرحلة المقبلة، وإنها تدين بالفضل لوالدها ووالدتها على تضحيتهما ووقوفهما بجوارها عندما سمعا موهبتها في الغناء ودعموها في كل المراحل في حياتها.

وأضافت: والدي يتميز بالعطف والحنية، فلم يقسُ عليّ في أي يوم في حياتي، ووالدتي صاحبة الفضل عليا في استمراري ونجاحي وتساعدني وتقدم كل الدعم من أجل نجاحي، وقامت هايدي بتقبيل والدتها وشكرها بمناسبة عيد الأم وأهدتها أغنية "حبيبة أمها".