شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية للنجم جاكي شان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، والمقام بمدينة جدة، جلسة حوارية للنجم العالمي جاكي شان، اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، قبل انطلاق حفل الختام.

جاكى شان ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغني صيني، بدأ رحلته الفنية منذ عام 1962، وإلى الآن، واحتوى تاريخ جاكى شان على 142 عمل تنوع بين الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو، الذى شارك فيها بـ صوته، جنبا إلى 18 عملا كـمخرج، و 15 عملا كـكاتب

ظهر جاكى شان في أول أفلامه في عام 1962، وطرح العمل تحت اسم Big and Little Wong Tin Bar، جنبا إلى ظهوره في عدد من الأفلام الموسيقية وهو في عمر الثامنة.

تخرج جاكى شان في عام 1971، وبدأ عمله بشكل أساسى كـ دوبلير، ليبرز من خلال فيلم Fist of Fury، الذى طرح عام 1972، وكان من بطولة النجم العالمى الراحل بروس لي، وقام جاكى شان في الفيلم بـ قفزة، التي صنفت بـ أعلى قفزة بـ تاريخ صناعة الأفلام الصينية.

وبعد عدة أفلام ناحجة ومشاركات أثرت في تاريخ السينما سواء الصينية أو الأمريكية، وفي خلال عام 1986 أنشأ جاكى شان شركة إنتاج خاصة به، Golden Way، جنبا إلى تأسيس وكالة عرض أزياء ولإختيار الممثلين باسم Jackie's Angels.

ولكن بعد عدد كبير من الإصابات التي تعرض لها جاكى شان، أثناء تأديه المشاهد الخطرة في أفلامه، قرر تأسيس اتحاد لـ ممثلي المشاهد الخطرة، تحت اسم the Jackie Chan Stuntmen Association