شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عبود لـ تليفزيون الخليج 365: فيلم "المتمرد" تجربة مؤثرة ومتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة تارا عبود بطلة فيلم " المتمرد " ضيفة على تلفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، على هامش مهرجان البحر الأحمر.

وقالت تارا:" الفيلم قصته قوية ومؤثرة ولما اتعرض في مهرجان كان كل الناس قعدت تعيط وتأثرت أوى، وفيلم "المتمرد" مهم أن يشوفوه الوطن العربى ونعرف رأى الجمهور العربى وأنه يتعرض في مهرجان البحر الأحمر، وقصة الفيلم أول ما قرأت السيناريو قولت لازم أكون جزء من الفيلم وكنا كلنا بنساعد بعض في الفيلم وتجربة مؤثرة ومتميزة وأحداثه مستوحاة من الواقع".

انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي تستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين