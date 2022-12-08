شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم EO يقترب من تحقيق أول مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الفيلم البولندى EO الذى فاز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأروبية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 44، من تحقيق أول مليون دولار بعد عرضه عالميا، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 934 ألف دولار حول العالم، وذلك بعد طرحه بـ عدد من دور العرض المختلفة حول العالم.

وأنقسمت إيرادات فيلم EO بين 84 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 849 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

تدور قصة الفيلم حول حمارًا يُصادف في رحلاته أشخاصًا جيدين وسيئين، ويُعاني من الفرح والألم، وسنستكشف رؤية أوروبا الحديثة من خلال عينيه.

الفيلم البولندي EO عرض الفيلم ضمن فعاليات ثانى أيام مهرجان كان السينمائى الدولى، ونافس ضمن مسابقة السعفة الذهبية.

وكانت قد ذهبت جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الدولى لفيلم Eo - للمخرج جيرزي سكوليموفسكي، فى حفل ختام الدورة الـ75 من المهرجان.

ومن الطريف أن المخرج جيرزي سكوليموفسكي، بدأ كلمته عقب استلامه الجائزة بتوجيه الشكر إلى حماره بطل الفيلم، إذ إنه استعان بحمار للعب دور البطولة فى الفيلم.