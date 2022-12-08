شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الدراجى مخرج الفيلم العراقى "جنائن معلقة": أناقش وضع وأزمة مجتمعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل أحمد الدراجى مخرج الفيلم العراقى "جنائن معلقة" ضيف على تلفزيون الخليج 365، مع الكاتبة الصحفية علا الشافعي مدير تحرير الخليج 365، على هامش مهرجان البحر الأحمر.

وقال أحمد الدراجى:" كنت بدورعلى طفل جرئ وذكى يقدم الشخصية في الفيلم لحد ما لقيت حسين وشوفته قبل شهرين من التصوير، والفيلم ناقش وضع أزمات مجتمعناوالجيل اللى اتولد في العراق بعد 2003 والفيلم صورناه بالكامل بعدستين في 32 يوما و ولم نستخدم مصابيح في الإضاءة، كلها كانت طبيعية وتصويرالفيلم كان تحدى بالنسبة لي وكلهم أبطال في عالمهم الخاص، وكنت عاوز أبين أن كل حاجة داخل الفيلم معبره".

كما قال الطفل حسين:" أنه لم يخف من تقديم شخصية أسعد الطفل وبيشتغل في جمع القمامة مع شقيقة على الرغم منى عايش في تركيا".

انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي تستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين