شكرا لقرائتكم خبر عن في 14يوما .. فيلم Bones and All يحقق 10 ملايين دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Bones and All إلى 10 ملايين و693 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرح الفيلم يوم 23 نوفمبر الماضى بعدد من دور العرض حول العالم.

وأنقسمت إيرادات فيلم Bones and All بين 6 ملايين و193 ألف مليون بدور العرض الأمريكية، و 4 ملايين و500 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

وكان قد حصد المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو جائزة أفضل مخرج بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن فيلمه Bones and All الذي نالت بطلته تايلور راسل جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وذلك فى حفل ختام الدورة 79.

قصة الفيلم تعود لرواية Bones and All للكاتبة كاميلا دي انجيليس، ويقوم بطولته الممثل الشاب تيموثي شالاميت، مع مجموعة من الأبطال، ويعرض العمل نوع من الرومانسية المندمج مع الرعب حيث يدور حول فتاة تسعى لإيجاد والدها و تخوض رحلة للعثور عليه حتى تستطيع أن تجد إجابة عن ما يشغلها و هو لماذا تسعى دائما لقتل من تحبهم، و يركز الفيلم على عرض قصة الحب التي تنشأ بين مارين التي تقوم بدورها الممثلة "راسل" وهى امرأة شابة تحاول العيش مع المجتمع وإلي الذي يقوم بدوره "تيموثي شالامي" وهو شاب متشرد،يبدأ الإثنان في رحلة معا لألاف الأميال التي تأخذهم عبر طرق مخيفة و ممرات مميته في أمريكا،و على الرغم من بذل قصارى جهدهم فإن كل الطرق تعيد لمارين ماضيها المرعب و هنا سيحدد إذا كان يمكن أن ينجو حبهم و سطوما يحدث معهم.