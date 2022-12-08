شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج"حديد نحاس بطاريات":العالم العربى يحتاج لكثير من المهرجانات لدعم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل وسام شرف مخرج فيلم "حديد نحاس بطاريات" ضيف على تلفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، على هامش مهرجان البحر الأحمر.

وقال وسام شرف:"الجمهور الأوروبى كان له رده فعل مختلف بعد عرض الفيلم وأنه كتير حلو وحسه به لما اتعرض في فينيسا وجدة الاثنين حسوا بإنسانية الفيلم والعالم العربى محتاج لمهرجانات كثيرة السينما العربية هي سينما فيها مستقبل و فيه بناء دراما، وفيه مهرجانات مكملتش كنا محتجيانها تكمل لدعم صناعة السينما".

انطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الجارى في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين