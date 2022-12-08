انجلينا جولي تبكي أثناء لقاء مع ناشطة ايرانية قتلت والدتها في الاحتجاجات.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 8 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - بكت نجمة هوليوود، الأميركية إنجلينا جولي، أثناء إجرائها مقابلة مع الإيرانية رويا بيرايي، التي قتلت السلطات والدتها بالرصاص خلال الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ مقتل الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر الماضي.
بيرايي (25 عاما) أخبرت جولي بأنها قررت الاستمرار في الاحتجاجات ضد وفاة أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب الإيرانية بحجة ارتداء حجابها بشكل “غير لائق”.
كانت بيرايي تعيش مع والديها في مدينة كرمانشاه بإيران، عندما بدأت الاحتجاجات على وفاة مهسا، وكانت والدة رويا، مينو مجيدي، تردد شعارات مع متظاهرين آخرين عندما أطلقت قوات الأمن على دراجات نارية الرصاص عليها من مسافة قريبة، وتوفيت بعد إصابتها بعشرات الطلقات في ظهرها.
وغادرت بيرايي البلاد حفاظا على سلامتها بعد الجنازة. وتحدثت من فرنسا عن حزنها وآمالها في مستقبل إيران.
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