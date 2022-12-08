شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل وبسنت شوقى يحتفلان بنهاية تصوير "بنون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل هانى عادل وبسنت شوقى بانتهاء تصوير مسلسل "بنون" المكون من 6 حلقات، مبنية على قصة حقيقية، وتعتمد على الإثارة والتشويق، ويشاركهما البطولة محمود حجازى، رشا بن معاوية، رانيا ملاح وعدد آخر من الفنانين الشباب وإخراج أسد فولاد كار.

وفى سياق آخر تشارك بسنت شوقى فى مسلسل "نصى الثانى" المكون من 10 حلقات، مع على ربيع، حيث تقدم بسنت بطولة حلقة خلال أحداث العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة يقابل على فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

مسلسل "نصى التانى" تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح ومقرر انطلاق تصويره مطلع ديسمبر المقبل، وبطولة على ربيع الذى يجسد دور موظف في بنك، ويشارك في بطولة الحلقات ميرنا نور الدين، بسنت شوقى، رنا رئيس، كما انضم إلى العمل سلوى عثمان، محمد محمود.

وكانت آخر أعمال بسنت شوقى مسلسل "دوبامين" الذى عرض مؤخرًا على قناة cbc، بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، مروان يونس، حليم، ريم المصرى، بسنت السبقى، نوران ماجد، ريهام ماهر، منار سلامة، أحمد امام، هانى الطمبارى، سما المغربى وضيف الشرف أحمد بلال وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.