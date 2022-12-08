شكرا لقرائتكم خبر عن زياد جلاد بطل"حديد نحاس بطاريات": الفيلم يطرح قضايا مهمة فى إطار قصة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان زياد جلاط بطل فيلم "حديد نحاس بطاريات" ضيفا على تلفزيون الخليج 365، مع الزميل على الكشوطى، على هامش مهرجان البحر الأحمر.

وقال زياد جلاط:" بقدم شخصية مهاجر سورى عايش في لبنان ويوجد بينه وبين مديرة منزل أثيوبية قصة حب والاثنين بيعانوا وبيكافحوا وأول ما شوفت الاسكريبت لقيته بيتكلم عن مواضيع مهمة وبيطرح قضايا بطريقة مختلفة وإنسانية وشخصية والدور مهم وإنسانى وخبرة مختلفة بالنسبة ليا".

وانطلق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر الجارى في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، والذي شهد عرض فيلم الكوميديا الرومانسية "ما علاقة الحب بذلك؟" من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.

وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين