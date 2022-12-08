شكرا لقرائتكم خبر عن مراد عمار الشريعى: نعمل على تنزيل المكتبة التسجيلية والنادرة لوالدى بصوته أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراد عمار الشريعى، نجل الموسيقار الراحل عمار الشريعى، إن والداى تقابلا عن طريق الإذاعة، مشيرا إلى أن والده بمجرد أن لمست أصابعه الآلة الموسيقية ظهرت موهبته وتطبعت يده على الآلة، لافتا إلى أن والدته ترحب بأى فكرة وأى صوت جديد.

وأضاف مراد عمار الشريعى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على "القناة الأولى المصرية" نرحب بأى اقتراحات، ونعمل على تنزيل المكتبة التسجيلية لوالدى بصوته والأشياء النادرة له أون لاين.

ولفت إلى أن الشباب القائمين على الصفحة الرسمية لوالدى يقدمون شئ جميل ومجهود كبير لأعمال والدى ليس فى وقت الذكرى فقط، ولكن بشكل يومى كما يقومون على تجميع التراث الموسيقى له.

وتحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعى، الذى يعد واحدا من أعمدة الموسيقى فى مصر والوطن العربى، وأبهر الجميع بموهبته التى تحدت العجز بفقدانه لبصره منذ أن كان طفلاً.

وعمار الشريعى من مواليد مدينة سمالوط أحد مراكز محافظة المنيا فى 16 أبريل 1948 له علامات وبصمات فى عالم الموسيقى، سواء الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والتترات الشهيرة التى قدمها مع سيد حجاب وعلى الحجار ومحمد الحلو والأعمال درامية تعد من كلاسيكيات الدراما.