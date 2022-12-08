شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوارية لنجم بوليوود هريثيك روشان في البحر الأحمر السينمائي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية والمقام بمدينة جدة، جلسة حوارية لنجم بوليوود هريثيك روشان، غدا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت المملكة العربية السعودية، تزامنا مع انطلاق حفل الختام.

هريثيك روشان ممثل هندي ومنتج أفلام، ويعتبر من أكثر ممثلين بوليوود من حيث الأعلي أجر، وبدأ روشان مشواره الفني في عمر صغير حيث شارك مع والده في تمثيل العديد من الأفلام السينمائية قبل الثمانينيات وعمل بعدها مساعد مخرج في أربعة أفلام مع والده ليبدأ بعدها مسيرة النجومية من خلال قيامه بأول دور رائد له في الفيلم الرومانسي كاهو نا بيار هاي عام 2000

حاز بعد هذا الفيلم على العديد من الجوائز الوطنية مما مهد له الطريق نحو النجومية وتتالت إنجازات الممثل روشان من خلال فيلم فيزا الذي نال العديد من الانتقادات الإيجابية وبعدها انتقل هريثيك روشان إلى العالمية من خلال الفيلم الميلودرامي الناجح حياتنا السعادة وأحياناً الحزن عام 2001 بالاشتراك مع العديد من نجوم السينما الهندية أمثال كاجول،كارينا كابور وراني مخرجي بالإضافة للمخرج والمنتج كاران جوهر.

حصل روشان على العديد من الإشادات النقدية بعد تمثيله عدة أدوار مركبة أهمها دور اللص في الجزء الثاني من فيلم الإثارة دووم2 عام 2006، والفيلم التاريخي الرومانسي جودا أكبر عن إمبراطور المغول جلال الدين أكبر في عام 2008 وقام بعدها بتجسيد دور مصاب بالشلل الرباعي في دراما غوزاريش عام 2010.

نال روشان خلال مسيرته المهنية الكثير من الجوائز التي وصل عددها إلى 164 جائزة تقريباً و600 ترشيح للجوائز ومن أهم الجوائز التي فاز بها ستة جوائز عن فيلم فير وسبع جوائز للشاشة الهندية وتسع جوائز من الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي والكثير غيرهم.