شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الكشف موقف دي ماريا من اللحاق بمباراة هولندا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، أصبح جاهزًا للمشاركة فى مباراة هولندا القادمة فى الدور ربع النهائي بشكل كبير، بعد أن تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به فى مواجهة منتخب بولندا فى ختام دور المجموعات.

وغاب دي ماريا عن التواجد فى مباراة إستراليا بدور ال 16 من منافسات كأس العالم، بعدما أشتكي اللاعب من بعض الالآم العضلية، قبل أن يقرر الجهاز الفني بقيادة سكالوني إراحة اللاعب وإعفائه من مواجهة المنتخب الإسترالي، والذي فاز بها منتخب التانجو بهدفين مقابل هدف.



ميسي يعلق آمال الأرجنتين بمباراة هولندا

ويحمل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي آمال منتخب الأرجنتين فوق كتفيه خلال مواجهة هولندا القادمة، لا سيما أن المنتخب الأرجنتيني إقترب من مراحل الحسم بشكل كبير، كما أن مواجهة المنتخب الهولندي ستختلف عن مباريات المرحلة السابقة، الشئ الذي يحمل اللاعب عبء الصعود والسير على خطي مارادونا.



موعد مباراة الأرجنتين وهولندا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب الأرجنتين نظيره المنتخب الهولندي يوم الجمعة القادمة، فى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين قد تأهل لدور ال 8 بعد تخطي عقبة إستراليا، فى حين تأهل منتخب هولندا لهذا الدور بعد أن تجاوز المنتخب الأمريكي العنيد.