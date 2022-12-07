شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "تحت الوصاية" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة منى زكى تصوير مسلسلها الجديد "تحت الوصاية" إسم مبدئى، السبوع المقبل، وهو العمل المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب، ويشارك في بطولة العمل النجم دياب ورشدى الشامى وعدد آخر من الممثلين سيتم الإعلان عن أسماؤهم الأيام المقبلة .

وفى سياق آخر، لم يعرض فيلم "القاهرة مكة" بطولة منى زكى في مهرجان البحر الأحمر في السعودية، حيث قال المنتج محمد حفظي لـ ”الخليج 365”، خلال تواجده بالمهرجان إن الفيلم لم تمنعه الرقابة المصرية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، لكن هناك بعض الملحوظات على الفيلم، مثل ما يحدث مع الكثير من الأفلام.

كما انتهت منى زكى من تصوير مشاهدها في فيلم "الجواهرجى" مع النجم محمد هنيدى، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل ، من إخراج إسلام خيرى .

يشار إلى أن منى زكى قدمت آخر أعمالها مسلسل "لعبة نيوتن"، وحقق نجاحاً كبيراً وشارك في بطولته كلا من محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، محمد فراج، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن .