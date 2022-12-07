شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يفتتح مقر "الموسيقيين" الجمعة المقبل بعد التجديد بتكريم رموز الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، مقر النقابة الكائن بمنطقة وسط البلد بعد تجديده، الجمعة المقبل، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، بحضور الفنان الكبير حلمى بكر والفنان حلمى عبد الباقى وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

ويقام على هامش الافتتاح حفل داخل مقر النقابة لتكريم رواد ورموز الموسيقى والغناء من المبدعين والأكاديميين فى مصر والعالم العربى.

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، نعى ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير مفيد فوزى، الذى رحل عن عالمنا صباح الأحد الماضى عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وكان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره العناية المركزة.