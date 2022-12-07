شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور وزياد برجى يحييان حفلاً غنائيًا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجمة سيرين عبد النور والمطرب زياد برجى حفل غنائى في دمشق بسوريا، يوم 23 ديسمبر الجارى ، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة رأس السنة .





وآخر أعمال النجم اللبناني زياد برجي أغنية "إجت الصيفية" من كلماته وألحانه وإنتاجه، وتوزيع طارق توكل، وصورها على طريقة الفيديو كليب وهى من اخراج جان كلود ديب .

كما طرح زياد برجي أغنية "هيدي حبيبة قلبي"، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، وحققت نجاحا كبيرا .

يذكر أن اللبناني زياد برجى عرف للجمهور المصري خلال أغنية "شو حلو" والتي حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً على مستوى الدول العربية ومصر وتعد الأغنية الأبرز في مشواره رغم تقديمه العديد من الأعمال الغنائية.