شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى مُستهدف من مافيا صناعة الأدوية فى "عودة البارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم حسين فهمى ضمن دراما مسلسل "عودة البارون" شخصية رجل أعمال يمتلك شركات أدوية ويصنع "مصلا" لفيروس خطير ما يعرضه لمحاولة اغتيال من مافيا صناعة الأدوية.

ينتهى النجم حسين فهمى من تصوير مسلسل "عودة البارون" الأسبوع المقبل، ليكون العمل جاهزا للعرض، وهو العمل المكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه بالسباق الرمضانى 2023 .

يشارك حسين فهمى فى بطولة "عودة البارون" الفنانة نهال عنبر وكاترين على وعلاء مرسى بجانب سامى مغاورى ومحمد مهران وضياء المرغنى ونخبة كبيرة من النجوم فى مقدمتهم رزان مغربى والوجه الجديد سمر أبو والأردنى عبد الرحمن خضر بدور يوسف.

وتدور أحداث مسلسل عودة البارون حول شخصيات تعانى من هواجس الماضى، منهم عزام الرشيدى 60 عامًا الدور الذى يقدمه حسين فهمي، إذ يعود هذا المسن لمصر بعد غربة طويلة ليفتتح فندقه من جديد بعد مضى زمن كبير كان هذا الفندق مهملا تماما.