شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك بالدورة السادسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى، الذى من المقرر انطلاقه فى الفترة من 9 حتى 13 ديسمبر، والتى تقيمه دائرة الشارقة الثقافية، خمسة عروض مسرحية هى مسرحية "سلوم العرب" لفرقة مسرح الشارقة الوطني، تأليف سلطان النيادي، إخراج محمد العامري ، ومن مصر مسرحية " السامر " إعداد وإخراج ناصر عبد المنعم .

ومن سوريا مسرحية " رثاء " تأليف وإخراج سامر عمران ، ومسرحية " الغيمة " من المغرب، تأليف عالي مسدور ، وإخراج أمين ناسور ، ومن موريتانيا تعرض مسرحية " منت البار " إعداد وإخراج سلي عبد الفتاح ، وتعقد العروض المسرحية مسامرة نقدية .

وترتكز فكرة المهرجان ، على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التي لطالما الهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

وتتمحور عروض المهرجان في بنيتها على الحكاية والشعر والأداء، وعلى أساليب متعددة من التعبيرات الفنية التي تختزنها الذاكرة الجمالية للصحراء، ويُراد لهذه العروض أن تعكس الملامح المتنوعة للثقافة الصحراوية الممتدة طولاً وعرضاً في المشرق والمغرب من جغرافية الوطن العربى.