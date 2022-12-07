كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 05:55 مساءً - احتفلت الفنانة المغربية سميرة سعيد بفوز منتخب بلادها على المنتخب الأسباني وتأهله لربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية . نشرت سميرة سعيد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام” وثقت من خلاله تواجدها ونجلها شادي النابلسي في المدرجات ضمن المشجعين لمباراة المنتخب المغربي مع نظيره الأسباني . وظهرت سميرة سعيد ونجلها شادي في الفيديو وهما يرتديان “تي شيرت” منتخب المغرب على أنغام أغنيتها “لمغاربة” التي أصدرتها خصيصا بعد تأهل منتخب بلادها لكأس العالم . وكتبت في تعليقها عليه: “الحمد لله .. انتصار رائع .. من أجمل المباريات اللي حضرتها في حياتي .. فرحة وفخر كبير للمغرب وللوطن العربي .. فعلا إنجاز تاريخي” . وأقيمت مباراة منتخب المغرب ومنتخب أسبانيا مساء أمس الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية ضمن مباريات دور ال 16، وانتهت بفوز “أسود الأطلس” بركلات الترجيح بنتيجة 3 -0 .

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد برفقة نجلها شادي بين المشجعين في مباراة المغرب وأسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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