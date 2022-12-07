كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 05:55 مساءً - وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة إلى والدها الفنان أشرف عبد الغفور، أعربت من خلالها عن حبها وتقديرها له .
نشرت ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، كتبت في تعليقها عليها: “بوست في حب هذا الرجل، هذا العظيم، هذا النبيل، هذا الكريم “.
تابعت: “مصدر الحنية، مصدر الأمان، مصدر الحب .. يارب يخليك ويديمك علينا نعمة يا حبيبي، ويارب جيناتك الخطيرة دي يورثوها أولادي” .
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة إلى والدها: “يارب جيناتك يورثوها أولادي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.