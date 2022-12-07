ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة إلى والدها: “يارب جيناتك يورثوها أولادي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 05:55 مساءً - وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة إلى والدها الفنان أشرف عبد الغفور، أعربت من خلالها عن حبها وتقديرها له .

نشرت ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، كتبت في تعليقها عليها: “بوست في حب هذا الرجل، هذا العظيم، هذا النبيل، هذا الكريم “.

تابعت: “مصدر الحنية، مصدر الأمان، مصدر الحب .. يارب يخليك ويديمك علينا نعمة يا حبيبي، ويارب جيناتك الخطيرة دي يورثوها أولادي” .