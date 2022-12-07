“يا قاتل يا مقتول” .. طليقة جورج الراسي تهدد بفضح عائلته

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 05:55 مساءً - توعدت عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم عائلة طليقها الفنان الراحل جورج الراسي بفضحهم وهددتهم بكشف المستور عنهم أمام الجمهور، وذلك لإثارتهم الجدل بين الحين والآخر بتصريحاتهم من أجل أهدافهم ومصالحهم الخاصة .

نشرت جويل حاتم مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه: “الله يرحمه المرحوم عنده ملف بالمحكمة العسكرية بلبنان وفيكن تسألوا السفارة الأمريكية شو طلع يعمل بجمعتين قبل مماته بالسفارة وشو قالوله” .

تابعت طليقة جورج الراسي: “راح ابتدي افتح فضايح وراح ابتدي بعيلته .. عم اقولكن يا قاتل يا مقتول، ما راح اسكت .. وانتو أحلى شئ بتعملوه إنه تعملولنا خوتةكرمال مصالحكم وأهدافكم بس أنا بطلع لإني معي الحق، انتو مش بتتعاملوا مع أي حد، انتوا بتتعاملوا مع شخص مميز” .

وكانت قد أعلنت جويل حاتم في تصريحات لها بوقت سابق عن لجوئها إلى السفارة الأمريكية التي تحمل جنسيتها، بسبب تلقيها تهديدا بالقتل من أسرة الراحل جورج الراسي وبعض محبيه، لاتهامهم لها بالتسبب في مقتله .