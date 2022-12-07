هذا الطفل أصبح فنان شهير كان يزور قبر عبدالحليم حافظ باستمرار وأمه لقبته “بالمجنون”.. لن تصدقوا من يكون؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 05:55 مساءً - تداولت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة مطرب مصري شهير وقيل أنه من أشهر نجوم الطرب الشعبي على الساحة.

أنه مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال الذي نشر صور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر عمر كمال في الصورة، بمرحلة طفولته، ونالت الصور اعجاب عدد كبير من قبل متابعيه الذين أكدوا أن ملامحه لم تتغير كثيرا بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة المطرب عمر كمال

من هو عمر كمال؟

عمر كمال فنان ومغني شعبي عرفه الجمهور بعد نجاح أغنية “بنت الجيران”، التي نالت إعجاب الجماهير في الفترة السابقة، هذا الفنان الشعبي الذي أصبح لديه جمهور بالملايين، وأصبح تريند السوشيال ميديا بسبب أغنيته الشهيرة والتي كانت سببًا لشهرته وتعرف الملايين عليه من خلالها، تلك الأغنية كانت سببًا أيضًا في أزمته الشهيرة مع نقابة الموسيقيين .

المشوار الفني :

عمر كمال بدأ الغناء وعمره 17 سنة أو تحديداً من 2007 أي منذ حوالي 13 سنة، لكن الحظ لعب دوره في تلك الفترة واشتهر، وتعاون مع نجوم كثيرين ولحن لهم العديد من الأغاني ومن أهمهما تعاونه مع هاني شاكر في أغنية قام بغنائها نقيب الموسيقيين السابق وهي أغنية “أبويا” والتي انتشرت وقتها وغناها “شاكر” في حفله ونسب كلماتها وتلحينها إلى شاب يدعى عمر كمال.

وأكد عمر كمال أن الفنان محمد فؤاد يعتبره مثل ابنه مشيدًا له بصوته الجميل وقال كمال أنه يعشق محمد فؤاد منذ طفولته، وعبر عن سعادته الكبيرة حين يشبه الناس صوتيهم ببعضهما، ولعمر كمال أعمال أخرى غير أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”، ونجحت تلك الأعمال وحققت مشاهدات عالية على اليوتيوب مثل: “الغربة” و”شمس المجرة” وعدد آخر من الأغاني والدويتوهات.

أزمة نقابة المهن الموسيقية :

وكانت أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب السابق هاني شاكر، قرارًا رسميًا بإيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء نهائيًا، بسبب المخالفات التي تتعارض مع شروط العضوية، وجاء نص القرار كالتالي: «قررت نقابة الموسيقيين إيقاف المطرب عمر محمد كمال والشهير بعمر كمال عن العمل اعتبارًا من تاريخة وذلك لما بدر منه من مخالفات، والتي تتعارض مع شروط العضوية الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته»، وطالب عمر كمال الجمهور بمساندته ودعمه وقتها، وبالفعل إنتهت الازمة مؤخرًا

عمر كمال ووالدته :

تحدث مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال، عن علاقته بوالدته، مؤكدًا أنها لا تتدخل في حياته المهنية مطلقًا، كما أعرب عن حبه الكبير للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وقال عمر كمال: أنا بعشق أمي وجزمتها فوق راسي، بحس إن أمي بتتحرج مني، لإني أكتر ولادها مشُفتهاش، أنا نزلت الشارع وأنا عندي 10 سنين بعد ما أبويا ما مات، هي بتقولي إنت مش هتفلح إنت ولا شكل ولا منظر ولا صوت.

تابع: كنت بنزل أزور عبد الحليم حافظ في المقابر بتاعته في البساتين، كانت تقولي إنت مجنون؟ يا ابني روح زور أبوك، إنت عامل زي القرع تمد لـ برا، إنت مالك بعبد الحيلم ومالك بالناس دي كلها، بس أنا بحب عبد الحليم لأن كان في مُخيلتي إني هبقى فنان زيه.

وأضاف عمر كمال، أنه لا يتحدث مع والدته في أي شيء متعلق بالغناء، قائلًا: أمي لما كبرت حسيت إنها اتحرجت ومبقتش تكلمني في الموضوع ده لأني مافشلتش، يعني الفلوس الكتيرة مخلتنيش أشرب سيجارة ولا أمشي في سكة غلط، فهي سكتت، وبقت مبسوطة وفرحانة بس مش بنتكلم في موضوع الغناء، هي بتكلم عمر ابنها، لكن لو فيه تعليق من الناس بتقوله، غير كده هي ملهاش دعوى بحياتي.

عمر كمال يخضع لعملية زراعة شعر الذقن

من ناحية أخرى، تعرض مطرب المهرجان عمر كمال، لهجوم شديد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صورة لنفسه على صفحته الشخصية ظهرت فيها ذقنه باللون البني بعد الجراحة التجميلية التي أجراها لنمو ذقنه. الشعر.

وبدأت الجماهير بتوجيه التعليقات والتعليقات التي تشكل نوعُا من الهجوم والسخرية عليه، ورجحوا أن هذا هو السبب الحقيقي لغيابه عن مؤتمر نقابة المهن الموسيقية الذي عقد مؤخرًا بعد تولي مصطفى كامل رئاسة النقابة.

أوضح عمر كمال، سبب غيابه عن مؤتمر نقابة عمال الموسيقى، الذي عقد برئاسة مصطفى كامل، رئيس نقابة المهرجانات الموسيقية، قبل أسابيع، بشأن قرار توقيف مطربي المهرجانات. حيث أكد غيابه لأسباب صحية وخضع لعملية جراحية في أسنانه وأرحاوه، وأكد أن وجهه كان منتفخاً نتيجة ذلك. الأمر الذي جعله يتغيب عن اجتماع النقابة ، كما أكد أنه يريد إرسال مقطع فيديو يشرح حالته الصحية واعتذر رسميًا للجميع عن غيابه ، وشكر الأخير نقابة المهن لموافقتها على ذلك.

أحدث أعمال عمر كمال

يٌشار إلى أن مطرب المهرجانات المصري كان قد أطلق أغنيته الأخيرة في 8 سبتمبر على قناة ” يوتيوب“ الرسمية باسم خالينا سهرانين، مما أثار أزمة جديدة بسبب استخدامه كلمات معينة من أغنية ألف ليلة وليلة لأم كلثوم،

وأثارت الأغنية الإعجاب. أكثر من 34000 متابع (مع وصول عدد المشاهدات إلى 1.5 مليون، كشف مطرب المهرجان عمر كمال خلال مقابلته في برنامج مع الصحفي رامي رضوان (مساء dmc) أنه قد حسم الأمور مع الشركة المالكة للأغنية وأن العرض انتهى وأن المشكلة كانت بالفعل. تم حلها.

كما طرح عمر كمال، الأغنية الرسمية لمسلسل “الونش” لـ محمد رجب، والتي تحمل اسم “اختيارك”، عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أغنية “اختيارك” غناء عمر كمال، وكلمات كريم سامي، والحان هيثم نبيل، وتوزيع وماستر زووم، وانتاج سينيرجي، منتج فني محمود كمال، وإخراج إسماعيل فاروق.

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