شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد فتاة شعبية شريرة تدخل في صراعات مع علا غانم فى مسلسل "توحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة دينا فؤاد على المشاركة في بطولة مسلسل "توحة" للمخرج محمد النقلى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وتجسد دينا شخصية فتاة شعبية تدعى سهام، وهى شريرة تواجه توحة (علا غانم) في الحارة الشعبية ويحدث بينهم العديد من الصراعات خلال أحداث العمل.

مسلسل "توحة" تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى، وبطولة علا غانم، دينا فؤاد، مى القاضي، دنيا المصرى، محمد نجاتى، ميمى جمال، أحمد صيام، انتصار، إيهاب فهمى، حجاج عبد العظيم، عابد عنانى، ايناس عز الدين، ريم أحمد، حسن عيد، شرف، ايمان مسامح، نسمة محمود، غنوة محمود، تغريد فهمى، جيهان أنور، رانيا فتح الله، شريف باهر وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى شعبى.

وفى سياق آخر تواصل دينا فؤاد تصوير مسلسل "حكايات الماميز" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل يجمعها بالفنان خالد سليم، ويشارك في بطولته وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وكان آخر أعمال دينا فؤاد في الدراما، مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.