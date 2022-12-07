شكرا لقرائتكم خبر عن عالم الذهب وتجار الصاغة بأفلام ومسلسلات تليفزيونية شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت العديد من القصص الدرامية بأفلام ومسلسلات تليفزيونية شهيرة عن عالم تجارة الذهب ومحلات الصاغة، بعضها ركزت خطوطها الدرامية بشكل كبير على هذا العالم، فيما اكتفت أخرى بأن شخوصها عملت في صناعة وتجارة الذهب، دون توغل في هذا العالم.

ونسرد في السطور التالية أبرز الأعمال الفنية التي تحدثت عن الذهب وتجارته ومحلات الصاغة.

"الصاغة" وتجار الذهب

بطولة فيفى عبده وكمال الشناوى، تأليف محسن الجلاد، إخراج أحمد السبعاوى، صدر عام 1994، وتدور أحداث الفيلم حول أحد كبار تجار الذهب في سوق الصاغة يدعى "الحوت" صاحب العديد من العلاقات النسائية، ويقع في حب فتاة فقيرة تدعى "فتحية" تعمل في مهنة بسيطة بسوق الذهب ويتزوجها، وبعد زواجها تكتشف حقيقته وأنه متعدد العلاقات النسائية لذا تطلب الطلاق وتعود إلى حياتها الأولى.

وتسعى "فتحية" طيلة أحداث العمل للانتقام من "الحوت" وتتزوج أحد منافسيه وتطلب منه أن يكتب نصف المحل والورشة باسمها، وتبدأ محاربة الحوت وتدخل في المزادات أمامه لتمتلك أكبر كمية من الذهب في السوق.



مسلسل المال والبنون

المال والبنون

ويعد مسلسل "المال والبنون" واحدا من أبرز الأعمال التي غلفت إطارها الدرامي عالم تجارة الذهب، واحد أبرز الأعمال الكلاسيكية في الدراما المصرية.

مسلسل "المال والبنون" إنتاج عام 1992 وتأليف محمد جلال عبد القوى، وإخراج مجدى أبو عميرة وبطولة عبد الله غيث، يوسف شعبان، أحمد عبد العزيز، شريف منير، فايزة كمال، إبراهيم يسرى، فادية عبد الغنى، عبلة كامل، سيد زيان، حنان ترك، زيزى البدراوى، احمد راتب، حسن حسنى، رجاء حسين، وحيد سيف، هياتم، هادى الجيار، سلوى عثمان وآخرين.

تدور أحداث المسلسل حول عباس الضو عامل بسيط في أحد محلات الصاغة بمنطقة الحسين، وزميله سلامة فراوية، يعملان لدى رجل أجنبي جمع ثروته من تهريب الآثار خارج مصر، وبعد موته، يأخذ سلامة الأموال بينما يتمنع عباس خوفا من المال الحرام ويحاول أن يبعد أبناءه عن أبناء سلامة.



فيلم مشوار عمر





"مشوار عمر"

فيلم بطولة فاروق الفيشاوى ومديحة كامل ومحمد رضا وممدوح عبد العليم وأحمد عبد الوارث، تأليف وإخراج محمد خان، وصدر عام 1986.

تدور أحداث الفيلم حول "عمر" شاب مستهتر يعيش حياة كلها رفاهية دون مسؤولية، ويكلفه والده تاجر المجوهرات الثري بمهمة توصيل علبة مجوهرات إلى أحد زبائنه في طنطا، ويعيش رحلة مليئة بالإثارة والمغامرات، إذ يلتقى بشخصيات مختلفة ونماذج إنسانية كثيرة وينتهى الفيلم بضياع علبة المجوهرات من عمر، وبعد الرحلة الطويلة التي يمر بها يبدأ في النظر للحياة بطريقة مختلفة.

جري الوحوش

أما فيلم " جرى الوحوش" الصادر في 9 نوفمبر 1987، نجد فيه شخصية نور الشريف أو "سعيد أبو الدهب" الثري صاحب محل ذهب شهير في القاهرة، ولكن الله حرمه من نعمة الإنجاب، ويتعرف على محمود عبد العزيز أو "عبد القوي شديد" عامل بسيط الذي يعاني الفقر والحرمان، ويقنعه بمساعدة طبيب يجسد دوره حسين فهمي في ان يتبرع بجزء من جسمه مقابل مبلغ مالي كبير.

فكرة الفيلم تدور حول الصراع بين البشر من أجل أرزاق ليست مكتوبة لهم، وشارك في بطولته نورا و حسين الشربينى و هدى رمزى، ومن تأليف محمود أبو زيد و إخراج على عبد الخالق.