شكرا لقرائتكم خبر عن "الغزالة رايقة" و"ستو أنا" يتصدران قائمة الأكثر بحثا عبر "جوجل" لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة جوجل عن قائمة الأغاني الأكثر رواجا وبحثا خلال عام 2022، وجاء في المركز الأول أغنية "الغزالة رايقة" وهي الأغنية الرسمية لفيلم "من أجل زيكو" التي قدمها الطفل محمد أسامة برفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم، وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وهي من كلمات منه القيعى، وألحان: إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

يليها أغنية "ستو أنا" التي احتلت المركز الثاني، والتي قدمها الفنان أكرم حسني ضمن أحداث مسلسله الرمضاني الماضي 2021 "مكتوب عليا"، حيث تخطت الأغنية الـ44 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، وشاركه غنائها الفنانة أيتن عامر، وهي من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وأحمد وحيد كينج، وتوزيع أحمد وحيد كينج، بينما جاء مهرجان "شيماء" في المرتبة الثالثة.

أما أغنية "البخت" التي قدمها مطرب الراب ويجز في شهر فبراير الماضي، وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير، احتلت المركز الثالث، كما تخطت مشاهدتها عبر موقع "اليوتيوب" 161 ونصف مليون مشاهدة، يليها أغنية "ويوماتي ببعت السلامات" للفنان المغربي عبد الفتاح الجريني التي على الرغم أنها طرحت عام 2020، ولكن الجمهور تفاعل معها بشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2022، مما جعلها تعود مرة أخرى وتتصدر التريند، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: وليد سعد، توزيع: شريف مكاوي.

كما حل في المرتبة السادسة في قائمة الأكثر بحثا عبر "جوجل" أغنية "عليكي عيون" للفنان أحمد سعد، التي قام بطرحها عبر "اليوتيوب" والمنصات الإلكترونية في فبراير الماضي، وبعد طرحها حصدت تفاعل كبير من قبل الجمهور وإشادات واسعة، كما حصدت حتى الآن 191 مليون مشاهدة، وهي من كلمات محمد شافعى، وألحان أحمد سعد، وتقول كلماتها: "عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمان مخزون وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام يطمن قلبي يرجع خام ف أكون أنا وانتي كالأطفال".

يليها أغنية "أنت الحظ" للفنان عمرو دياب التي احتلت المركز السابع، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، بينما احتلت أغنية "وسع وسع" للفنان أحمد سعد المركز الثامن والتي قام بطرحها في يوليو الماضي، محققا نجاحا مبهرًا، وتفاعل كبير من الجمهور، كما حققت مشاهدات 104 ونصف مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، في حين أخرج الكليب المخرج إسلام هشام.

كما جاءت أغنية "لو جاي في رجوع انساني" للمطرب أحمد فريد في المرتبة التاسعة في قائمة الأكثر بحثا عبر "جوجل"، وهي من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، توزيع تيام طارق، بينما احتلت الأغنية الليبية "وش جابك قلي وش جالك" المرتبة العاشرة والأخيرة في ترتيب جوجل، غناء المطرب جودي الحوتي، حيث حصدت حتى الآن مشاهدات بلغت 67 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب".