شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم: مشروع تقديمي شخصية سامية جمال توقف .. ما فيش منتج متحمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللي كريم خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان البحر الأحمر السينمائي للنجمة المصرية عضو لجنة تحكيم المهرجان، إن مشروع تقديمها شخصية سامية جمال على الشاشة توقف بسبب عدم تحمس المنتجين، مؤكده انها لا تعرف سبب عدم حماسهم للعمل.

وأشارت نيللي كريم أنها في بدايتها لم يكن ينصحها أحد ولم تكن مثقفة سينمائيا، ولكنها ادركت ضرورة أن تثقف نفسه بنفسها سينمائيا.

وأضافت نيللي كريم خلال الجلسة التي يديرها انطوان خليفة والسعودي ياسر السقاف، إنها بعتبر نفسها محظوظة بالعمل مع كاملة أبو زكري، في فيلم واحد صفر ووقتها فهمت يعني إيه سينما بجد علي حسب قولها.

وأوضحت أنها تبحث عن الحدوتة الحلوة في البداية وبعد ذلك قضية العمل، مشيره إلى أنها لم تدرس التمثيل ولكن من عمل لآخر بدأت تفهم الشخصية و بالممارسة والخبرة والدراسة بينها وبين نفسها.

نيللي كريم تشارك في عضوية لحنة تحكيم المهرجان برئاسة أوليفر ستون ومن أعمال النجمة المصرية نيللي كريم، "الفيل الأزرق"،"اشتباك" و " 678"، وتشارك نيللي جنبًا إلى المرشحّة للأوسكار؛ كوثر بن هنية، ومن أعمالها، "الرجل الذي باع ظهره" و"الجميلة والكلاب"، بالإضافة للمخرج السينمائي الجورجي الشهير ليفان كوغواشفيلي، من أعماله "موعد غرامي أعمى" و"برايتون الرابع" و"الحياة الجديدة لجوجيتا"، وأخيرًا؛ الممثل الفلسطيني المُلهِم؛ علي سليمان، من أعماله "الجنة الآن"، و"صالون هدى" و"200 متر."