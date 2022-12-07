شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم بمهرجان البحر الأحمر: أول مشهد في حياتي اتعاد 25 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللي كريم خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان البحر الأحمر السينمائي للنجمة المصرية عضو لجنة تحكيم المهرجان، إنها محظوظة بالعمل مع السيدة فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر، بعدما اعجبت بها في الفوازير التي قدمتها.

وأضافت نيللي كريم أن الصحافة والنقاد هاجمتها بشكل كبير وقتها ولم تتوقع أنها ممكن أن تترك البالية، لأنه حبها الأول والأخير، وأوضحت ان أول مشهد لها فب الفوازير اعادت تصويره 25 مرة ووقتها بكت وشعرت بأنه ليس لها مكان في هذا المجال لصعوبته الشديدة.

وأكملت نيللي كريم أنها اعتقدت طلب السيدة فاتن حمامة للعمل معها شخص يمازح والدتي إلى أن قابلتها وقالت لها أنتي كنتي كويسة في الفوازير ووقتها قالت فاتن حمامة لها خليكي طبيعية.

نيللي كريم تشارك في عضوية لحنة تحكيم المهرجان برئاسة أوليفر ستون ومن أعمال النجمة المصرية نيللي كريم، "الفيل الأزرق"،"اشتباك" و " 678"، وتشارك نيللي جنبًا إلى المرشحة للأوسكار كوثر بن هنية، ومن أعمالها، "الرجل الذي باع ظهره" و"الجميلة والكلاب"، بالإضافة للمخرج السينمائي الجورجي الشهير ليفان كوغواشفيلي، من أعماله "موعد غرامي أعمى" و"برايتون الرابع" و"الحياة الجديدة لجوجيتا"، وأخيرًا؛ الممثل الفلسطيني المُلهِم؛ علي سليمان، من أعماله "الجنة الآن"، و"صالون هدى" و"200 متر."