شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم مازحة: رفضت طلب يوسف شاهين بعمل تجميل لأنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللي كريم خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان البحر الأحمر السينمائي للنجمة المصرية عضو لجنة تحكيم المهرجان، إن مكتب المخرج الكبير يوسف شاهين طلبها لتقابله وبالفعل ذهبت إليه وتحدث معها عن الكثير من الأمور، عن الموسيقي والرقص، وبعدها طلبني المكتب لمقابلته وأيضا تحدثنا دون التحدث عن أي العمل سويا، وفي آخر مرة قابلته، وسألها، " مش عايزة تعملي عملية تجميل في مناخيريك فردت عليه مازحة لما تعملها أنت الأول".

واوضحت نيللي أنها عملت مع يوسف شاهين في فيلم اسكندرية نيويورك، فه. يعشق الموسيقى والرقص و كواليس العمل مختلفة وليست موجودة في أي عمل آخر والعمل منحني بداية لفهم السينما وأجواءها الحقيقة التي لازم أن يكون فيها الممثل ولا نعمل أكثر من ١٢ ساعة بالظبط وحقيقة لوكيشن التصوير له سحر خاص.

نيللي كريم تشارك في عضوية لحنة تحكيم المهرجان برئاسة أوليفر ستون ومن أعمال النجمة المصرية نيللي كريم، "الفيل الأزرق"،"اشتباك" و " 678"، وتشارك نيللي جنبًا إلى المرشحّة للأوسكار؛ كوثر بن هنية، ومن أعمالها، "الرجل الذي باع ظهره" و"الجميلة والكلاب"، بالإضافة للمخرج السينمائي الجورجي الشهير ليفان كوغواشفيلي، من أعماله "موعد غرامي أعمى" و"برايتون الرابع" و"الحياة الجديدة لجوجيتا"، وأخيرًا؛ الممثل الفلسطيني المُلهِم؛ علي سليمان، من أعماله "الجنة الآن"، و"صالون هدى" و"200 متر."