شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم: ما كانش حد بيشجعني ولا كنت أعرف كواليس وحكايات مهنة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللي كريم خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان البحر الأحمر السينمائي للنجمة المصرية عضو لجنة تحكيم المهرجان، إنها لم يكن يشجعها احد في بدايتها ولم ينصحها أحد ولم تكن تعرف الصح من الغلط في مهنة التمثيل، وذلك حاليا احب أن اشجع المخرجين الجدد والممثلين الجدد وأنصحهم حتى ولو بكلمة بسيطة ولكنها تصنع فارق كبير.

وأوضحت نيللي كريم أن المخرج محمد دياب هو صديق لها وبشرته بعرض فيلم اشتباك في مهرجان كان، مؤكده أن دياب ارسل لها سيناريو فيلم اشتباك كصديقه يأخذ رأيها ووقتها وجدت الفيلم رجالي بالكامل و لا توجد شخصية نسائية واقترحت عليه مشاركة ممثلة لكسر حدة المشاهد الصعبة في الفيلم وبعدها تفاجئت بترشيحه لها وبالفعل ذهب الفيلم إلي مهرجان كان مثلما بشرته، موضحة أن الفيلم صعب في التصوير وأجواءه كانت مرهقة.

وأشارت نيللي كريم أنه حاليا محمد دياب مخرج عالمي وحقق نجاحات كبيرة ودوما عندما تشاهده تسأله متى سنحصل علي الأوسكار.

وأكملت نيللي كريم حديثها أن فيلم يوم للستات إنتاج إلهام شاهين ولم تحصل فيه على أجر لأنه إخراج كاملة أبو زكري، مشيرة إلى أن إلهام شاهين تحب السينما وتخسر كثيرا في إنتاج الأفلام ومن المفترض أن دورها في فيلم يوم للستات هو بالأساس دورإلهام شاهين وبدلا سويا الدور.

وأشارت نيللي كريم إلى أن المخرج مروان حامد مخرج يبحث دوما عن كل شئ بره الصندوق وأنها تحب أعماله منذ عمارة يعقوبان مع النجم الكبير عادل امام و شخصيات مروان حامد دوما منورة ومختلفة وكل دور معه يظهر مختلف لأنه مبدع.