أنباء عن زواج نهال عنبر من مخرج مصري شهير

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 03:58 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبارا حول زواج الفنانة نهال عنبر سرا من المخرج حسام الدين صلاح .

وخرج المخرج حسام الدين صلاح للرد على تلك الأخبار خلال استضافته في برنامج “مطلوب للرد”، مركدا على أن ما تردد عن زواجه من نهال عنبر غير صحيح ومجرد شائعات .

وأشار حسام الدين صلاح إلى أنه التزم الصمت خلال الفترة الماضية وقرر عدم الرد على هذه الشائعات، إلا أنه عندما علقت نهال عنبر عليها ونفت زواجهما غير قراره .

وعن سبب انتشار هذه الأخبار قال المخرج المصري “صلاح” أنه تزوج منذ حوالي 6 أسهر من ممثلة شابة تدعى “عنبر”، وهو ما جعل الأمر يختلط على رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتقدوا زواجه من الفنانة نهال عنبر .