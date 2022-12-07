أنباء عن زواج نهال عنبر من مخرج مصري شهير

كتب امير فتحي في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 03:58 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبارا حول زواج الفنانة نهال عنبر سرا من المخرج حسام الدين صلاح .
وخرج المخرج حسام الدين صلاح للرد على تلك الأخبار خلال استضافته في برنامج “مطلوب للرد”، مركدا على أن ما تردد عن زواجه من نهال عنبر غير صحيح ومجرد شائعات .
وأشار حسام الدين صلاح إلى أنه التزم الصمت خلال الفترة الماضية وقرر عدم الرد على هذه الشائعات، إلا أنه عندما علقت نهال عنبر عليها ونفت زواجهما غير قراره .
وعن سبب انتشار هذه الأخبار قال المخرج المصري “صلاح” أنه تزوج منذ حوالي 6 أسهر من ممثلة شابة تدعى “عنبر”، وهو ما جعل الأمر يختلط على رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتقدوا زواجه من الفنانة نهال عنبر .
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