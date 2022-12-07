شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تحت تهديد السلاح" يتخطى 6 ملايين جنيه خلال 6 أسابيع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم حسن الرداد الأسبوع الماضي إيرادات اقتربت من مليون جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 6 أسابيع 6 ملايين و102 ألف و22 جنيها.

"تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، ، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

واحتفل ”الخليج 365” مؤخرا بنجاح فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليًا في السينمات بحضور بطل العمل النجم حسن الرداد والسيناريست أيمن بهجت قمر.

وكشف حسن الرداد خلال الندور عن كواليس تحضيره للشخصية والفيلم، قائلًا: "اتفرجت على كل مشاهد التشنجات فى السينما المصرية والعالمية، وكمان بعض المشاهد الحقيقية، وبدأنا مشاهدة الموضوع وقعدت 3 شهور مع دكتور جراحة مخ وأعصاب عشان أستعد للدور، وأعرف كل التفاصيل الخاصة بالشخصية بعد إفاقته من الغيبوبة".



حسن الرداد

وتابع: "التصوير كمان كان فى ظروف صعبة إني وقتها كانت ظروفي النفسية مش أحسن حاجة بعد وفاة والدتي، وكنت ناوي أربي دقني، والظروف النفسية ليا كانت متماشية مع ظروف العمل، وأنا بالنسبالي ما كنتش قادر أشتغل لكن الفكرة الأولى إني ملتزم مع كرو كبير في العمل، واستنوني كتير جدا فمكنش ينفع أفضل مخليهم قاعدين على المشروع كل دا، وكل مشهد كان فيها مشاعر كبيرة جدا، فكان لازم الفنان يكون حاسس بالحالة جدا"، موضحا: "وفكرة إني أخس عشان لما يقوم من التعب يكون باين عليه، وتكون قد الدور والعمل".