شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو هانى فرحات يكشف آخر تطورات حالة النجمة أنغام الصحية: ربنا نجاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو هانى فرحات أحد المقربين للفنانة أنغام ومايسترو فرقتها الموسيقية آخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة التي ألمت بها مؤخرا قائلا في تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أنغام ربنا نجاها، وتتعافى حاليا في منزلها من الأزمة الصحية التي لحقت بها، مضيفا إنها مرت بأصعب أيام حياتها خلال تلك الفترة ومرت منها بسلام بفضل دعاء محبيها لها.

كما قال هاني فرحان إن أنغام ستعود لاستئناف نشاطها الفنى قريبا، واطمئن عليها بصفة يومية لأنه تربطني بها علاقة صداقة طويلة وأخوة منذ أن كنا زملاء أثناء الدراسة ثم التعاون في مجال الموسيقى سويا



هانى فرحات وانغام

وكانت الفنانة أنغام خرجت مؤخرا من المستشفى التي كانت تعالج بها عقب خضوعها لعملية جراحية بسبب معاناتها من نزيف حاد. وقال البيان صادر في وقت سابق عن إدارة أعمالها : "تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى، وهي حالياً ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن".

وتابع البيان: "حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، نتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها